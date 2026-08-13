إنزاجي يبعد كانسيلو عن الهلال

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن، من حساباته قبل مواجهة الفيصلي في الجولة الافتتاحية من دوري روشن السعودي، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ قرار الاستبعاد جاء لعدم جاهزية اللاعب، بعد أن عاد إلى التدريبات رفقة المجموعة مطلع الأسبوع الجاري، عقب انتهاء إجازته نظير مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

وأنهى كانسيلو هذا الصيف فترة إعارته إلى برشلونة الإسباني، التي بدأت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويمتد عقد كانسيلو «32 عامًا» مع الأزرق العاصمي حتى يوليو 2027، بعد أن تم التعاقد معه في أغسطس 2024 قادمًا من مانشستر سيتي.

من جانب آخر، أوضح المصدر أنَّ الحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الفريق العاصمي مساء الأربعاء على ملعب «المملكة أرينا» جاءت بطلب من إنزاجي، على أن يختتم اللاعبون الخميس مرانهم الأخير قبل مواجهة الفيصلي على الملعب الخاص بمركز «مجمع الماجدية».