من هو جيورجوس ماسوراس لاعب نيوم الجديد؟

في 1 يناير 1994 وُلد اليوناني جيورجوس ماسوراس، لاعب وسط فريق نيوم الأول لكرة القدم الجديد، في قرية كخرينيا التابعة لمنطقة إيتولوأكارنانيا في اليونان، لأسرة تعمل في تربية المواشي والزراعة، وله ثلاث شقيقات، وكان يذهب إلى المدرسة ويلعب كرة القدم ويساعد والديه في أعمال الحقول في الوقت نفسه ليعين الأسرة على تدبير معيشتها.

بدأ ممارسة كرة القدم في فريق قريته أومونيا كخرينيا، وكانت مباراته الأولى بقميص الفريق أمام أمفيلوخوس التي انتهت بخسارة فريقه 2ـ5 على الرغم من تسجيله هدفًا فيها، وفي سن 14 عامًا اضطر لمغادرة القرية لاحقًا نحو أثينا في سن 16 عامًا، والتحق بأكاديميات أبولون سميرنيس بشكل غير رسمي ودون تسجيل بطاقة لاعب، لأنه كان يتردد في إخبار والديه اللذين أرادا منه التركيز على دراسته.

التحق بالجامعة الوطنية والكابوديسترية في أثينا لدراسة التربية، واكتشفه المدرب ساكيس ديديس الذي ضمه إلى فريق إليسياكوس رغم قلة ظهوره على مستوى عالٍ في ذلك الوقت، وخاض أول مباراة رسمية له مع الفريق في 15 سبتمبر 2013 أمام بيرامايكوس.

انتقل بعدها إلى بانيونيوس 2014 وبقي فيه حتى 2019، قبل أن يوقع لأولمبياكوس في 3 يناير 2019، وسجل هدفه الأول للنادي في فوز 4ـ0 على أيه إي إل، وخاض مع الفريق 279 مباراة بين 2019 و2025 سجل خلالها 57 هدفًا وصنع 32، ليصبح تاسع أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي، وحصل على جائزة أفضل لاعب يوناني لموسم 2020ـ2021.

مثّل اليوناني البالغ طوله 1.84 متر منتخب بلاده منذ 2018 بعد مشاركته مع منتخب الشباب بين 2015 و2017.

انتقل على سبيل الإعارة إلى بوخوم الألماني 2025، ثم أعير إلى نادي الخليج السعودي في الموسم نفسه.

تزوج ماسوراس من ابنة قريته ورفيقة طفولته زينيا نداونداكي التي أصبحت مدرّسة لغة وأدب يوناني، في 10 يونيو 2023 في كنيسة بالقرية، وبعد نحو عامين ونصف العام من زواجهما، رزق الزوجان بطفلهما الأول.

وقّع ماسوراس لصالح نادي نيوم في 8 أغسطس 2026 حتى 30 يونيو 2028 قادمًا من أولمبياكوس، بعد موسم أمضاه معارًا مع الخليج.