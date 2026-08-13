دورة تورونتو.. إيجا تطارد اللقب الأول

تحاول البولندية إيجا شفيونتيك، لاعبة التنس، إحراز لقبها الأول على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب «دبليو تي أيه» منذ نحو عام، عندما تواجه مساء الخميس، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في نهائي دورة تورونتو الكندية للألف نقطة.

وعبرت إيجا، المصنفة الثامنة عالميًا إلى النهائي بتخطيها الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التاسعة 6ـ3 و1ـ6 و6ـ3، بالغة بذلك أول نهائي لها منذ تتويجها في سول في سبتمبر 2025.

وفي مباراة تأخر انطلاقها لأكثر من ساعة بسبب الأمطار، تقدمت البولندية بسرعة 4ـ0 في المجموعة الأولى التي لم تنجح الأوكرانية خلالها في الحفاظ على إرسالها سوى مرتين.

وقالت إيجا، المتوجة بستة ألقاب في الجراند سلام، بعد اللقاء: «دائمًا ما تكون المباريات ضد إيلينا صعبة، لذا، أنا سعيدة بالفوز، خصوصًا أنني تمكنت من العودة في المجموعة الثالثة عبر تقديم مستوى أفضل. لذا نعم، هذا تطور مهم بالتأكيد. أنا فخورة بنفسي».

وفي النهائي الرابع عشر لها في دورات الألف نقطة، ستواجه إيجا نظيرتها إيلينا، التي احتاجت بدورها إلى ثلاث مجموعات للتغلُّب على الأمريكية كوكو جوف 5ـ7 و6ـ2 و6ـ2.

وتبقى اللاعبة البولندية التي تغلّبت عليها الكازاخستانية ست مرات في 12 مواجهة بينهما، بما في ذلك آخر مواجهة في ربع نهائي ملبورن، العقبة الأخيرة أمام إيلينا نحو إحراز لقبها الرابع عشر في رابطة المحترفات، والثالث هذا العام بعد بطولة أستراليا المفتوحة ودورة شتوتجارت.

وفي حال تتويجها باللقب، ستقترب الكازاخستانية بفارق ضئيل من البيلاروسية أرينا سابالينكا في صدارة التصنيف العالمي، علمًا أن الأخيرة التي خرجت من الدور ثمن النهائي في تورونتو، ستدافع عن لقبها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بدءًا من 30 أغسطس الجاري.