النصر يكلف أفيجين والرفدان.. وكوستا جاهز

كلفت إدارة شركة نادي النصر، الأوكراني أفيجين، مدير الفريق الأول لكرة القدم، وسعد الرفدان المنسق الإداري، بحضور قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء في كوالالمبور العاصمة الماليزية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن أفيجين والرفدان سيغادران من الرياض إلى كوالالمبور، الأحد المقبل، لترؤس وفد النصر في القرعة الآسيوية.

من جانب آخر، يضع الأسترالي أنجي بوستيكوجلو مدرب الفريق، الطريقة الفنية التي ينوي تطبيقها أمام الفتح، السبت، في المواجهة الأولى في دوري روشن السعودي، على ملعب «الأول بارك» في الرياض، خلال المناورة الرئيسة الخميس.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن بوستيكوجلو، سيعتمد على البرتغالي سامو كوستا الوجه الجديد، في المواجهة المقبلة، بعد أن شارك في التدريبات الماضية وتم الاطمئنان على جاهزيته اللياقية والفنية.

وكان نادي النصر أعلن عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، توقيع العقد الرسمي مع اللاعب البرتغالي لمدة أربعة أعوام، على أن يحمل القميص رقم 11 الذي ارتداه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش خلال المواسم الثلاثة الماضية قبل رحيله الصيف الجاري .