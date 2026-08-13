دولاك لـ «الرياضية»: جاهزون.. وانتظروا تريزيجيه

أعلن البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، جاهزية لاعبيه لخوض المباراة الافتتاحية أمام الاتفاق الجمعة، مؤكدًا تركيز فترة الإعداد على ترسيخ أسلوب اللعب وبناء شخصية تنافسية قادرة على التطور مع استمرار منافسات الموسم.

وقال لـ «الرياضية» المدرب البرازيلي: «واثق جدًّا من قدرتنا على تقديم مباراة أولى قوية في الموسم، وركزنا خلال فترة الإعداد بشكل أساسي على منح اللاعبين فهمًا واضحًا لفكرة اللعب التي نريدها والطريقة التي نريد أن ننافس بها، لم تكن القائمة مكتملة منذ البداية، لكنني أعتقد أننا تمكنا من ترسيخ أهم المفاهيم، والآن ستساعدنا المباريات على مواصلة التطور والوصول إلى أفضل مستوى لنا».

وعن مواجهة افتتاح الدوري أمام الاتفاق على ملعبه وأمام جماهيره أوضح دولاك قائلًا: «الاتفاق فريق جيد جدًّا، وقد أثبت قدرته على المنافسة باستمرار خلال المواسم الماضية، لديه لاعبون يتمتعون بجودة فردية عالية، لذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا، خاصة في التفاصيل الصغيرة، لأنها غالبًا ما تكون العامل الحاسم في مباريات من هذا النوع».

وتابع: «اللعب أمام الجماهير أمر مهم دائمًا، وحتى عندما تكون الجماهير ضدك، أعتقد أنَّ مثل هذه الأجواء يمكن أن تحفز اللاعبين وتجعل المباراة أكثر تنافسية، والمباراة الأولى دائمًا ما تكون لها خصوصيتها، لأنها تمثل بداية موسم جديد، وكل فريق لا يزال في مرحلة التطور والبحث عن أفضل مستوياته، أما من الناحية التكتيكية ففكرتي ستبقى كما هي: أريد فريقًا يفهم كيفية اللعب وفقًا لوضع الكرة، وينافس في كل لحظة، ويحافظ على التنظيم في المرحلتين الهجومية والدفاعية».

وكشف المدرب البرازيلي عن الرسالة التي وجهها إلى لاعبيه قبل بداية الموسم، قائلًا: «رسالتي للاعبين تتمحور بشكل أساسي حول الثقة بالعمل الذي بذلوه طوال فترة الإعداد، والعملية التي نبنيها معًا، هدفنا واضح جدًّا نريد أن نكون أفضل مما كنَّا عليه في الموسم الماضي، وأن نواصل دفع النادي إلى الأمام».

وعن تعاقد الرياض مع المصري الدولي محمود حسن «تريزيجيه»، أجاب قائلًا: «اللاعبون أصحاب الجودة مهمون دائمًا بالنسبة إلى الطريقة التي أريد أن تلعب بها فرقي، لأنني أبحث عن كرة قدم جيدة إلى جانب عقلية تنافسية قوية وتريزيجيه يجمع بين هاتين الصفتين تحديدًا الموهبة والقدرة التنافسية، ومتأكد من أنه قادر على إضافة الكثير إلى الفريق، ليس فقط من الناحية الفنية، وإنما أيضًا من خلال خبرته وعقليته، لقد رحبت به المجموعة بشكل جيد جدًّا، ونحن سعداء للغاية بما يقدمه حتى الآن في التدريبات».