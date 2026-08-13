الاتحاد يعود.. وحاجي والموسى خارج الحسابات

يضع الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الخميس، اللمسات الأخيرة قبل المواجهة الافتتاحية في دوري روشن أمام الخلود، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة عند الـ 09:00 مساء السبت.

وأوضح لـ«الرياضية» مصدر خاص، أن الاتحاد سيفتقد في المواجهة المقبلة، خدمات طلال حاجي وسعد الموسى، نظير مواصلتهما لبرنامجيهما التأهيليين، على أن يخضع مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود، إلى اختبارات ميدانية لتحديد قدرتهما على المشاركة من عدمها.

وغاب اللاعبون الأربعة، عن مواجهة الجزيرة الإماراتي التي كسبها الاتحاد 4ـ1 في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة في أولى مواجهاته الرسمية الموسم الجاري، الثلاثاء الماضي.