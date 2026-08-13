ميسي على أعتاب الاتفاق

اقتربت إدارة نادي الاتفاق من ضمِّ الجناح الفرنسي ريان ميسي، الذي مثَّل فريق نيوم الأول لكرة القدم خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

ويرتبط ميسي «19 عامًا» بعقدٍ مع نادي ستراسبورج في بلاده يمتد حتى صيف 2030.

وخلال الموسم الماضي، خاض مُعارًا 13 مباراةً بقميص فريق نيوم، أحرز خلالها هدفًا.

وبعد انتهاء تجربته الأولى على الملاعب السعودية، دخل أخيرًا إلى دائرة اهتمامات نادي الاتفاق، الذي تحرَّك لاستقطابه دعمًا لهجوم فريقه الأول مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر، يصل ميسي إلى الدمام الخميس، بعد موافقته على تمثيل «النواخذة»، فيما تنتظر إدارة الاتفاق وصول موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين لإكمال التعاقد معه بصيغة الإعارة لموسم واحد.

ويتميز الجناح الفرنسي بالقدرة على اللعب في مختلف مراكز الهجوم، ويُمثِّل منتخب بلاده تحت 19 عامًا.