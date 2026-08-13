الليلة.. الفتح يحسم مشاركة هاراسلين

يحسم خالد العطوي، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، الخميس، إمكانية الاستعانة بالجناح السلوفاكي الدولي لوكاس هاراسلين أمام النصر، السبت المقبل، في جولة افتتاح دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ «الرياضية».

وسيتّخذ المدرب قراره بعد تقييم الجاهزية البدنية والفنية للاعب الذي أعلن النادي الحساوي عن التعاقد معه الأربعاء، وانتظم في التدريبات يومها مباشرةً.

وبعيدًا عن السلوفاكي، أكدت المصادر جاهزية جميع اللاعبين المحليين والأجانب للمشاركة في المباراة.

ووفق المصادر نفسها، اختار الفريق السفر إلى الرياض العاصمة، مسرح المباراة، عبر الخطوط الحديدية «سار»، بعد أداء الحصة التدريبية الأخيرة على ملعب ميدان «تمويل الأولى» في النادي.