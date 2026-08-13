بوستيكوجلو: أرفض الوعود.. وأبحث عن أفضل اللاعبين

رفض الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، إطلاق أي وعود، خلال أول مؤتمرٍ صحافي له قبل انطلاق الموسم الجديد.

وصرّح الخميس من داخل مركز «دار النصر» التدريبي: «لا أعد بأي شيء مع بداية الموسم»، فيما أبدى مرونةً حيال الجانب التكتيكي، على عكس الصورة المأخوذة عنه في أوروبا، معلنًا أنه سيلعب بأي طريقة تحقق له الانتصارات.

وامتدح مدرب توتنام هوتسبير الإنجليزي السابق لاعبي النصر، بعد فترة إعداد داخلية وخارجية، وقال: «أداؤهم ممتاز جدًا»، مبديًا رضاه عن صفقة البرتغالي سامو كوستا، لاعب الوسط، الذي انضم الأسبوع الجاري إلى الفريق قادمًا من ريال مايوركا الإسباني.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن كونِه أول مدرب أسترالي في دوري «روشن»، أجاب: «أنا فخور بالمكان الذي أعمل فيه الآن، أنا أسترالي من مواليد اليونان، وأصبحت أول مدرب أسترالي في السعودية، مثلما كنت كذلك في إنجلترا واليابان».

وأكد بوستيكوجلو بحثه دائمًا عن التعاقد مع أفضل اللاعبين. وعن مركز حراسة المرمى، علّق: «بينتو ونواف متميزان، وهما ضمن قائمة الفريق».

ويفتتح حامل لقب الدوري موسمه بمواجهة الفتح، السبت على ملعب «الأول بارك»، ضمن باكورة جولات المسابقة، المؤلّفة من 34 جولة.

ويخوض المدرب الأسترالي تجربته الأولى على المستوى العربي، بعدما برز اسمُه في أوروبا مع سلتيك الاسكتلندي مما دفع توتنام إلى استقطابه في علاقة تعاقدية دامت موسمين وشهِدت الفوز بالدوري الأوروبي.

ويُعرَف عن بوستيكوجلو، طوال مسيرته التدريبية، تمسّكه الشديد بأسلوبه المعتمِد على الكثافة الهجومية والضغط العالي.