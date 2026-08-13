إنزاجي: الفرص متاحة أمام الشبّان.. ومحزري جيد

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن اعتزامه إتاحة فرص المشاركة أمام اللاعبين الشبّان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافيّ، الخميس داخل مقر النادي، تحدّث فيه الإيطالي عن مواجهة الفيصلي، الجمعة على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، واصفًا الضيفَ بأنه فريق «صاعد وكبير»، في إشارةٍ إلى فوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين قبل بضعة أعوام.

وأوضح: «نحاول أن نؤدي ما علينا للخروج من المباراة بشكل جيد»، متحدّثًا عن «إشكاليات في بعض الأمور على الجهة اليمنى»، لافتًا إلى إصابة حمد اليامي، فيما امتدح تعاقد الإدارة مع محمد محزري، الظهير الأيمن، ووصفه باللاعب الجيد.

وبالنسبة إلى إبعاد المدافع علي البليهي عن التدريبات الجماعية، أبان إنزاجي: «اللاعب يتدرب، وهناك لاعبون شبان نريد أن نمنحهم الفرصة».

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية»، على تأخُّر التحاق اللاعبين الدوليين بالفريق بعد كأس العالم، عدّ الإيطالي الأمرَ طبيعيًا، وأكد: «هذا لن يؤثر على العمل بشكل عام».

فيما أشار إلى تدرُّب الظهير البرتغالي جواو كانسيلو بشكل روتيني، مؤكدًا أن مسألة استمراره من عدمه عند الإدارة الرياضية. وخلال المؤتمر، أعلن المدرب اكتمال جاهزية المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي للمشاركة في المباريات.