باباس: البداية القوية هدفي.. و«روشن» أصبح عالميا

شدَّد الأسترالي آرثر باباس، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على أهمية تسجيل بداية قوية في انطلاقة دوري روشن السعودي، معبرًا عن رغبته في انتهاج أسلوب فني يرتكز على الاستحواذ وفرض الهيمنة داخل أرض الملعب.

وفي مؤتمر صحافي عقد الخميس، عشية مواجهة الرياض، ضمن منافسات الجولة الأولى من «روشن»، تحدث المدرب عن عودته إلى العمل في الاتفاق قائلًا: «عودتي إلى السعودية شرف كبير بالنسبة لي. غبت عن الاتفاق تسعة أعوام، وعدت إليه من جديد، لكن كرة القدم السعودية تغيرت كثيرًا خلال هذه الفترة، وأنا سعيد بما وصلت إليه الآن».

وأضاف: «كانت لي تجربة مع الاتفاق قبل 9 أعوام، حين كنت مُساعدًا لسعد الشهري، والآن أعود إلى النادي مدربًا، وهي تجربة مختلفة أتطلّع إليها كثيرًا».

ونوّه إلى تضاعف قيمة الدوري بالقول: «أصبحت سمعة الدوري السعودي كبيرة على المستوى العالمي، وهناك تطور واضح في حجم الإنفاق والاستثمارات، وهو أمر مختلف عما كان عليه الوضع في السابق».

وعبّر عن سعادته بتملّك الاتفاق منشأة خاصة تتضمن ملعبًا يخوض عليه مبارياته قائلًا: «الاتفاق أصبح يمتلك منشأة خاصة به ويخوض مبارياته على ملعبه، وهذا أمر جيد جدًا ويساعد النادي على التطور والاستقرار».

وأثنى على تعاون اللاعبين معه خلال فترة الإعداد موضحًا: «اللاعبون ساعدوني كثيرًا على التأقلم، وشعرت بحماسهم خلال فترة الإعداد الصيفية، وهذا أمر إيجابي للغاية».

وتابع: «طلبنا من اللاعبين مضاعفة المجهود خلال فترة الاستعداد، تحسبًا للظروف المناخية الصعبة خلال شهري أغسطس وسبتمبر».

وأردف متحدثًا عن الأسلوب الفني الذي يرغب في تطبيقه: «نبحث عن بداية جيدة، الجمعة، في أولى مبارياتنا بالدوري. أول تحدٍ بالنسبة لنا هو فرض أسلوبنا، والسيطرة على المباراة، والتحلي بالجرأة في الخروج من الضغط واللعب بالطريقة التي نريدها».

وواصل: «نبحث عن وصول أكبر عدد ممكن من اللاعبين إلى الجاهزية الكاملة، حتى نتمكن من المداورة بينهم خلال المباريات».

واختتم المؤتمر بالإشارة إلى ما سمّاه «الظروف المتعلقة بالتعاقدات» التي يمر بها الفريق، وشدد في الوقت ذاته: «الجميع يعمل بقلب واحد، وكلنا يد واحدة من أجل مصلحة الاتفاق».