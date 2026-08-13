«كينج باور» تبيع الثعالب بـ 200 مليون

تخطط شركة «كينج باور» على بيع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، التي تديره منذ عام 2010، مقابل أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني «270 مليون دولار» بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الخميس.

وهبط فريق ليستر الملقب بـ«الثعالب»، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 2016، إلى الدرجة الثانية بعد احتلاله المركز قبل الأخير في دوري الأولى «تشامبيونتشيب» الموسم الماضي.

واشترى فيتشاي سريفادانابرابا، مؤسس مجموعة «كينج باور» التايلاندية النادي من ميلانو مانداريك بعد أن وقعت الشركة اتفاقية رعاية قمصان الفريق. وصعد ليستر سيتي، الذي تأسس عام 1884، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2014 وحصد لقبه الوحيد في البطولة بعد ذلك بعامين. كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي الوحيد في تاريخه عام 2021.

وتوفي سريفادانابرابا في 2018 عندما تحطمت طائرته الهليكوبتر خارج ملعب النادي. وعانى ليستر من صعوبات في إدارة شؤونه المالية في الأعوام الأخيرة، وهبط في مواسم متتالية. كما خصمت ست نقط من رصيده في الموسم الماضي لخرقه قواعد الإنفاق الخاصة برابطة الدوري الإنجليزي.