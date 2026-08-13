الأهلي.. ترينكاو وسبيرتسيان في مركزي محرز وكيسيه

دخل الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط، مُباشرةً تشكيل فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الذي يواجه الدرعية، مساء الخميس، في الرياض، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه في منصة «إكس» عن التشكيل الذي اختاره المدرب الهولندي مارينو بوسيتش للمباراة الأولى، المقرَّرة على ملعب «الأول بارك».

ويبدأ بطل آسيا بعبد الرحمن الصانبي في حراسة المرمى، نظرًا لغياب السنغالي إدوارد ميندي بسبب نقص الجاهزية.

وفي الدفاع، يلعب ريان حامد ظهيرًا أيمنَ، وزكريا هوساوي في مركز الظهير الأيسر، ويتواصل الاعتماد الأهلاوي على ثنائية البرازيلي روجير إيبانيز، والتركي ميريح ديميرال في عمق الخط الخلفي. ويشارك سبيرتسيان في الوسط إلى جانب زياد الجهني، والفرنسي فالنتين أتانجانا. ويبدأ ترينكاو في خانة الجناح الأيمن، التي شغلها النجم الجزائري رياض محرز لثلاثة مواسم، ويحافظ البرازيلي ويندرسون جالينو على حضوره في خانة الجناح الأيسر، ويبقى الإنجليزي إيفان توني خيارًا أوَّلَ في مركز رأس الحربة.

ويجلس تسعة لاعبين على دكة احتياط الفريق، بينهم المهاجم فراس البريكان، والجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيش، والجناح صالح أبو الشامات، ونايف مسعود، لاعب الوسط القادم من الفتح خلال الانتقالات الصيفية.

وتعاقد الأهلي، الصيف الجاري، مع عددٍ من اللاعبين، منهم ترينكاو من سبورتينج البرتغالي، وسبيرتسيان القادم من كراسنودار الروسي لتعويض الإيفواري فرانك كيسيه، لاعب الوسط الهجومي، الذي زامل محرز في المواسم الثلاثة الماضية.

ورحل محرز وكيسيه، بعد انتهاء عقديهما، عن الفريق الذي يدخل إلى الموسم تحت قيادة بوسيتش، المعيَّن أخيرًا لخلافة الألماني ماتياس يايسله، الذي استقال وتولَّى تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وباستثناء ترينكاو وسبيرتسيان، يتألَّف التشكيل الأساسي لبطل القارة، في أولى جولات الدوري، من لاعبين مستمرّين معه.