3 جدد يدعمون الشباب.. والقادسية يتسلّح برأسي حربة

يتسلَّح فريق الشباب الأول لكرة القدم بثلاثةٍ من لاعبيه الجدد في تشكيله الأساسي لمباراة جولة افتتاح دوري روشن السعودي، الخميس، أمام القادسية، الذي يظهر بخطٍّ هجومي مكتملٍ، يضمُّ الإيطالي ماتيو ريتيجي، والمكسيكي خوليان كينيونيس.

وتتضمَّن خيارات الألماني توماس ليتش، مدرب الشباب، كلًّا من الكرواتي تين يدفاي، والسنغالي مامادو باري، قلبَي الدفاع، وعوض الناشري، لاعب الوسط، والثلاثة تعاقد معهم النادي عبر نافذة الانتقالات الجارية.

وعلى ملعب نادي الشباب «إس إتش جي أرينا»، يبدأ صاحب الضيافة المباراة بمحمد المحاسنة، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار محمد الثاني، ويدفاي، وباري، وحسين الصبياني.

وفي الوسط، يلعب الناشري إلى جوار الإنجليزي جوش براونهيل، والفرنسي ياسين عدلي، بينما يتكوَّن خط الهجوم من همام الهمامي والبلجيكي يانيك كاراسكو، الجناحين الأيمن والأيسر، والبرازيلي كارلوس جونيور، رأس الحربة.

وعلى مقاعد البدلاء، يجلس تسعة لاعبين، بينهم عبد العزيز الهدهود، لاعب الوسط المنضم حديثًا من الهلال.

في المقابل، يدخل القادسية المباراة وسط غيابين بارزين للبلجيكي كوين كاستيليس، حارس المرمى، والأوروجوياني ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، بداعي الإصابة.

ويشارك أحمد الكسار، حارس المرمى أساسيًّا، وأمامه خطُّ دفاعٍ مكوَّنٌ من الأوروجوياني جاستون ألفاريز، والإسباني ناتشو فيرنانديز، وجهاد ذكري.

ويتمركز محمد أبو الشامات والغاني بونسو باه ظهيرين متقدمين يمينًا ويسارًا، فيما يتضمن خط الوسط كلًّا من البرتغالي أوتافيو مونتيرو، ومصعب الجوير، والألماني جوليان فايجل، ويقف أمامهم ريتيجي وكينيونيس، رأسا الحربة.