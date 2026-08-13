مزيج الجدد والصاعدين يكتب ظهور الدرعية الأول

يعتمد فريق الدرعية الأول لكرة القدم على مزيجٍ متوازنٍ بين اللاعبين الجدد، وأولئك الذين أسهموا في الصعود خلال اللقاء أمام الأهلي، مساء الخميس، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي.

ولمقارعة بطل آسيا، على ملعب «الأول بارك»، اختار المدرب البرتغالي برونو لاج البدء بخمسةٍ من العناصر المنضمَّة خلال الانتقالات الصيفية مع ستةٍ من المستمرين مع الفريق.

ويبدأ الدرعية اللقاء بالبوسني نيكولا فاسيلج في حراسة المرمى، ويتشكَّل الدفاع من الكونغولي شانسيل مبيمبا، وقاسم لاجامي، والجامبي عمر كولي، وعبد العزيز الفرج. وفي الوسط، يظهر السنغالي المخضرم إدريسا جانا جي إلى جانب حسين القحطاني، وأوسكار رودريجيز. وهجومًا، يعتمد الفريق، الصاعد للمرة الأولى في تاريخه، على الجناحين الكاميروني جورج نكودو، وكلايتين دياندي، والمهاجم الفرنسي جايتين لابورد.

وتعاقد النادي، الصيف الجاري، مع عددٍ من اللاعبين الأجانب والمحليين، من بينهم جانا جي، ولاجامي، وفاسيلج، ومبيمبا، ودياندي. ويتواصل حضور مجموعةٍ أخرى من اللاعبين، مثَّلته الموسم الماضي، منهم لابورد، ونكودو، والفرج، فضلًا عن القحطاني، وكولي، ورودريجيز.