من هو صاحب أول هدف في دوري روشن 2026؟

دوّن عبد العزيز الضويحي، لاعب فريق الحزم الأول لكرة القدم، اسمه في سجلات دوري روشن بوصفه صاحب أول هدف في دوري روشن السعودي للموسم الجديد 2026ـ2027.

ولم ينتظر الضويحي، صاحب الـ26 عامًا، إلا 4 دقائق فقط على صافرة البداية ليزور شباك أبها في افتتاحية مباريات النسخة الجارية من دوري روشن خلال المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، الخميس.

واستفاد أحمد الشمراني لاعب الحزم من خطأ دفاعي لأبها لتصل الكرة إلى الضويحي، التي أسكنها بيمناه على يسار دونوفان ليون حارس أبها.

وانطلقت المسيرة الرياضية للضويحي المولود بمحافظة عنيزة في الفئات السنية بنادي النجمة في محافظة عنيزة، وثم خاض تجربة مع الاتحاد في 2018، قبل أن يتنقل بعدها بين عدة أندية عن طريق الإعارة «الفيحاء، الشعلة، وجدة».

ووضعته الأيام في مواجهة النجمة ناديه السابق الذي شهد تكوينه ونشأته الكروية، وكان ذلك خلال الموسم الماضي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة لحساب الجولة 32، وحينها احتفل بالهدف الثاني، الذي سجله لفريقه الحزم خلال مواجهة انتهت بالتعادل 2-2.

وانضم الضويحي إلى الحزم موسم 2024 في الموسم الماضي، وخلال مشاركاته في 20 مباراة مع الفريق القصيمي استطاع الوصول إلى شباك النجمة والأخدود والاتحاد والخلود.

وفي 18 يونيو الماضي جددت إدارة نادي الحزم عقد الضويحي مع مجموعة من زملائه اللاعبين، وشملت التجديدات كلاً من: سلطان تنكر، أحمد الشمراني، ماجد الغامدي، أحمد النخلي، سعود الراشد، إضافة إلى المواهب الشابة يزن الرويلي، حسان إدريس، عبد الرزاق عواجي، محمد درويش، وكذلك عبد العزيز الشمري، وعلي حكمي، وعلي النخلي.

وأكدت الخطوة نهج الحزم في المحافظة على العناصر المميزة والاستثمار في المواهب الوطنية الواعدة، بعد المستويات اللافتة التي قدمها اللاعبون خلال الفترة الماضية، سواء مع الفريق الأول أو عبر الفئات السنية المختلفة.

وكرر الضويحي بهدفه الافتتاحي سيناريو فريقه في الموسم الماضي عندما سجل اللاعب البرتغالي فابيو مارتينيز هدف التقدم للحزم من ركلة جزاء في الدقيقة 57، وتمكن ضمك من إدراك التعادل في الوقت بدل الضائع.