فلاهوفيتش يدعم هجوم بشكتاش

تعاقد نادي بشكتاش التركي مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش لثلاثة مواسم، بعد عام أخير مع فريق يوفنتوس الإيطالي الأول لكرة القدم أثقلته إصابة طويلة.

وأوضح النادي التركي، الخميس، في بيان أن اللاعب، البالغ 26 عامًا، الذي انتهى عقده في نهاية يونيو الماضي مع يوفنتوس، سيتقاضى 7.5 مليون يورو «8.6 مليون دولار» سنوًيا في إسطنبول.

وكان فلاهوفيتش «41 مباراة دولية و16 هدفًا» قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول مساء الأربعاء، حيث سيلعب إلى جانب البلجيكي لياندرو تروسارد المنضم من أرسنال الإنجليزي في منتصف يوليو.

وقال المهاجم الصربي باللغة التركية لدى نزوله من الطائرة مساء الأربعاء: «نريد أن نكون أبطالًا».

سجل فلاهوفيتش الذي انتقل إلى يوفنتوس قادمًا من فيورنتينا الإيطالي في صيف 2022، 68 هدفًا في 168 مباراة مع «السيدة العجوز».

لكن ثاني أفضل هدّاف في الدوري الإيطالي موسم 2023ـ2024 «16 هدفًا» تراجع لاحقًا في ترتيب المهاجمين.

وبعد عودته في أبريل الماضي من غياب طويل بسبب إصابة في العضلة المقربة، تعرّض لانتكاسة أخرى وهذه المرة في ربلة الساق منهيًا الموسم بسبعة أهداف فقط في الدوري.

ويعاني بشكتاش الذي يعود لقبه الأخير في الدوري إلى عام 2021، منذ ذلك الحين لمجاراة غلطة سراي وفنربخشة، الناديين الكبيرين الآخرين في إسطنبول.