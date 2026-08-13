بعد 24 ساعة.. كورتيس تحطم رقمها القياسي

حطمت الإيطالية سارة كورتيس رقمها القياسي العالمي في سباق 50 مترًا لسباحة الظهر للسيدات، الخميس، بعد 24 ساعة، عندما فازت بذهبية السباق بزمن قدره 26.56 ثانية في بطولة أوروبا للألعاب المائية التي تستضيفها باريس العاصمة الفرنسية.

وكانت كورتيس «19 عامًا» حطمت الأربعاء الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الأسترالية كايلي ماكيون في 2013 بزمن قدره 26.63 ثانية في قبل النهائي، قبل أن تكسره بنفسها في اليوم التالي.

وأنهت الفرنسية ماري أمبري مولوه السباق بنصف ثانية بعد كورتيس لتتوج بالفضة، بينما حصلت البريطانية لورين كوكس ⁠على الميدالية البرونزية.

وأضافت كورتيس إنجازها إلى الرقم القياسي الأوروبي للأحواض القصيرة الذي سجلته في السباق ذاته ببولندا العام الماضي. كما أحرزت ميداليتها الثانية في البطولة بعد برونزية سباق 100 م حرة للسيدات الثلاثاء.

وقالت كورتيس ⁠لقناة «راي 2» الإيطالية بعد ‌تحطيمها الرقم القياسي العالمي ‌مرتين في غضون 24 ساعة: «أنا سعيدة ‌لأنني حققت ذلك مرة أخرى. إنه أمر ‌لا يصدق، إنه إنجاز جنوني آخر».

وأضافت: «منذ اللحظة التي انطلقت فيها إلى فرجينيا، لم أفكر إلا في الرقم القياسي. كان حلمًا وهدفًا هائلًا».