اعتماد عقدي مساعدي بوستيكوجلو.. وغريب والنجار انتظار

تلقَّت إدارة نادي النصر موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تسجيل عقدَي الإنجليزي بول نيفين والصربي ألكسندر روجيتش، مساعدَي الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

ومع صدور الاعتماد الرسمي من اللجنة، اكتملت الإجراءات النظامية لعقدَي الثنائي، وبات بإمكانهما مواصلة مهامهما ضمن الجهاز الفني للنصر.

في المقابل، لم تصل بعد موافقة لجنة الرقابة، حسب المصادر، على اعتماد العقدَين الجديدين لعبد الرحمن غريب، جناح الفريق، وزميله راغد النجار، حارس المرمى.

وجدَّد النصر لغريب والنجار بعد نهاية عقدهما السابق بانقضاء الموسم الماضي، لكن إدارة النادي لا تزال في انتظار الاعتماد الرسمي من «الرقابة».

وكانت «الرياضية» كشفت، 6 يوليو الماضي، عن انضمام روجيتش إلى الجهاز الفني لبوستيكوجلو بصفته مدربًا مساعدًا.

وأشارت وقتها إلى وقوع اختيار بوستيكوجلو أيضًا على البرتغالي كارلوس برونو، مدرب اللياقة البدنية، للانضمام إلى الجهاز النصراوي. وأضاف الأسترالي، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، عنصرًا آخر إلى مساعديه، وهو الإنجليزي بول نيفين.

وأعلن النصر عن التعاقد مع بوستيكوجلو، 3 يوليو الماضي، لتدريب الفريق خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس، الذي قاد الأصفر العاصمي إلى تحقيق لقب النسخة الأخيرة من دوري روشن السعودي.