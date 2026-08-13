تيكسيرا والسليس يدعمان العدالة

أعلن نادي العدالة، الخميس، اكتمال إجراءات التعاقد مع المدافع البرتغالي أندريه تيكسيرا، والمهاجم السعودي حسن السليس لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2026ـ2027.

ويأتي التعاقد مع تيكسيرا لتعزيز الخط الخلفي في خطوةٍ تهدف إلى رفع قوة وصلابة دفاع الفريق، فيما يُمثِّل انضمام حسن السليس إضافةً هجوميةً في ظل سعي الجهاز الفني إلى بناء قائمةٍ قادرةٍ على المنافسة، وتحقيق أهداف النادي في الموسم الجديد من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ويملك السليس، القادم من أبها، خبرةً جيدةً في المنافسات السعودية، وسبق له تمثيل عددٍ من الأندية، كما ظهر مع أبها خلال الفترة الماضية قبل أن يقرِّر خوض تجربةٍ جديدةٍ مع العدالة.

وطبقًا لحساب النادي الرسمي، تأتي هذه التحركات ضمن سلسلةٍ من الصفقات التي يعمل عليها العدالة لتجهيز الفريق بصورةٍ مثاليةٍ قبل انطلاق منافسات الموسم.