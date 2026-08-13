الحزم يعيد أبها إلى سيناريو العامين

قصَّ فريق الحزم الأول لكرة القدم شريط دوري روشن السعودي، نسخة 2026ـ2027، بانتصارٍ مهمٍّ 2ـ1 على مضيفه أبها في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية «المحالة»، الخميس.

وتكرَّر الأمر بفوز الفريق القصيمي على مضيفه بالنتيجة ذاتها للمرة الثالثة حيث سبق له الانتصار عليه الجمعة 21 نوفمبر ضمن الجولة التاسعة من موسم 2008ـ2009، وفي الإثنين 27 مايو في إطار الجولة الـ 34 من موسم 2023ـ2024.

وبذلك، أكد الحزم علو كعبه على فريق أبها بعد أن حقق انتصاره الخامس عليه مقابل فوزين للفريق الجنوبي، فيما حضر التعادل بينهما مرتين خلال مواجهاتهما التاريخية ضمن دوري المحترفين.

وأمام 3448 متفرجًا؛ لم ينتظر الضيوف كثيرًا حيث وضعوا أصحاب الأرض تحت ضغطٍ مبكرٍ بهدف عبد العزيز الضويحي الذي وضع الكرة بيمناه على يسار دونوفان ليون، حارس مرمى أبها، ليفتتح التسجيل بعد مرور أربع دقائق فقط على صافرة شكري الحنفوش، حكم اللقاء، وضاعف أحمد الشمراني«رجل المباراة» النتيجة قبل خمس دقائق على نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكَّن أصحاب الأرض من تقليص الفارق بواسطة محمد الدوسري عند الدقيقة 63، لكنَّ الوقت لم يسعفهم لإدراك التعادل على الرغم من احتساب الحكم خمس دقائق كوقتٍ بدل ضائعٍ، لتنتهي المواجهة بفوز الحزم.

وخلال اللقاء، حصل محمد حميدة على أول البطاقات الصفراء في موسم روشن الجديد عند الدقيقة 27.

ووضع الحزم أول ثلاث نقاطٍ في رصيده، بينما بقي أبها، الصاعد حديثًا، دون رصيدٍ.

ويستضيف الحزم فريق الدرعية، الجمعة المقبل، وبعد 24 ساعةً، يحلُّ أبها ضيفًا على الأهلي ضمن مباريات الجولة الثانية من «روشن».