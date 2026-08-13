58 مليون إسترليني تنقل رايندرز إلى القادسية

وافق الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، على العرض المقدَّم له من القادسية، ويقضي بمنحه راتبًا سنويًّا يتجاوز عشرة ملايين يورو، طبقًا لمصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وحسم القادسية صفقة التعاقد مع النجم الدولي بعد مفاوضاتٍ مع مانشستر سيتي، الذي سيحصل، كما أفادت المصادر ذاتها، على نحو 58 مليون جنيه إسترليني نظير بيع عقد اللاعب.

وتألَّق رايندرز مع إيه سي ميلان الإيطالي بين 2023 و2025، ما دفع «السماوي» الإنجليزي إلى ضمِّه، خلال نافذة انتقالات الصيف الماضي، بعقدٍ مدته خمسة مواسم.

وتحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، لعِب الهولندي 50 مباراةً، وأحرز سبعة أهدافٍ، وصنع ثمانية، وتُوِّج بكأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، إلى منتخب بلاده للمرة الأولى في 2023، ولعِب له 35 مباراةً، حتى الآن، محرزًا سبعة أهداف.