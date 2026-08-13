قادري: الهدف المبكر منحنا الثقة

أكد التونسي جلال قادري، مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم، أن الهدف المبكر الذي سجله فريقه في مرمى أبها منح اللاعبين الثقة اللازمة خلال مجريات المباراة.

وفاز الحزم على مضيفه أبها 2-1 خلال المواجهة التي جمعتهما في افتتاحية مباريات دوري روشن للموسم الجديد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية «المحالة»، الخميس.

وقال المدرب التونسي في مؤتمر صحافي أعقب المباراة: «كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة أمام منافس محترم قدم نتائج جيدة في الموسم الماضي، وكنا ندرك قوته في المساحات الهجومية، لذلك عملنا على الحد من خطورته».

وأضاف: «الهدف المبكر منحنا الثقة اللازمة، لكن على مستوى الأداء ما زلنا بحاجة إلى التطور بشكل أكبر، خصوصًا في بعض الجوانب التي نعمل على تحسينها».

وعن تقييمه الفريق المنافس قال مدرب الحزم: «أبها فريق مميز في التحولات، ولديه لاعبون سريعون في الانتقال، وقد فاجأناه اليوم في بعض التحولات، لذلك حاولنا الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر وتقليل المساحات أمامهم».

واختتم قادري حديثة بالتأكيد على تغييره النهج التكتيكي للفريق بما يتناسب مع مجريات المباراة، وقال: «نجحنا في تحقيق الانتصار، لكن علينا مواصلة العمل والتطور في المباريات المقبلة».