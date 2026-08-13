بوريتش: هزمونا بالخبرة.. ونستحق التعادل

أرجع الكرواتي دامير بوريتش، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، الخسارة 1ـ2 أمام الحزم إلى الخبرة التي يتمتَّع بها منافسه في دوري روشن السعودي، إلى جانب معاناة بعض لاعبيه من الإرهاق، على حد قوله.

وخسر أبها أمام ضيفه الحزم في بداية مبارياته ضمن «روشن» بموسمه الجديد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية «المحالة».

وقال الكرواتي في مؤتمرٍ صحافي، أعقب المباراة، الخميس: «مؤمنٌ بفريقي، ولا أريد البحث عن الأعذار. قدَّمنا بعض الأمور المميزة، ونتمنى أن يكون مستوانا أفضل في المباراة المقبلة. لا تنسوا أن خصمنا يملك خبرةً كبيرةً في روشن».

وأضاف: «كانت المباراة متوترةً، وشهدت بعض الكرات المقطوعة من جانب اللاعبين، لكننا ظهرنا بشكلٍ أفضل في الشوط الثاني مقارنةً بالأول، وتمكَّنا من تسجيل هدفٍ، وأعتقد أننا كنا نستحق التعادل على أقل تقديرٍ».

وأكد بوريتش أنه سيعمل على البحث عن الحلول في المباراة المقبلة، مشدَّدًا على أن لاعبيه يعانون من بعض الإرهاق. وقال: «سنعمل على تجهيزهم عبر الاستشفاء، خاصَّةً أن الفترة قصيرةٌ بين مباراة اليوم ومباراة الكأس المقبلة. سنركز على استعادة جاهزيتهم بأفضل صورةٍ ممكنةٍ».

يذكر أن أبها سيحلُّ ضيفًا على العروبة، الأحد المقبل، ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب الثاني في الجوف.