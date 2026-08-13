تغطية مباشرة وعالية الجودة بين 10 و12 ساعة يوميّا

أعلنت مجموعة stc، الممكِّن الرقمي الرائد، عن نجاح قناة stc EWC، المخصَّصة لنقل فعاليات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر منصَّتها stc tv، في تحقيق نحو ثلاثة ملايين مشاهدةٍ للمحتوى المسجَّل خلال فترة البطولة، في إشارةٍ واضحةٍ إلى الإقبال الكبير على التغطيات المباشرة للرياضات الإلكترونية في باريس.

وبدأ بث قناة stc EWC في 5 يوليو بالتزامن مع انطلاق فعاليات البطولة في العاصمة الفرنسية حيث تُقدِّم تغطيةً مباشرةً وعالية الجودة لمدةٍ تتراوح بين 10 ساعاتٍ و12 ساعة يوميًّا عبر منصَّتها stc tv، تشمل البثَّ المباشر للمباريات، إلى جانب أبرز اللقطات والتحليلات الفنية، ومحتوى حصري من قلب المنافسات. وسجلت القناة آلاف ساعات المشاهدة لغاية 25 يوليو، لتصبح بذلك الوجهة الرقمية الأولى لعشاق الرياضات الإلكترونية خلال البطولة.

وتابع المشاهدون القناة عبر مجموعةٍ متنوِّعةٍ من الأجهزة، وشكَّلت أجهزة الاستقبال الرقمية النسبة الأكبر منها، ما يعكس نجاحها في تسجيل مستويات وصولٍ عاليةٍ إلى الجماهير التي تتابع البطولة من المنازل. وإضافةً إلى ذلك، تحتضن منصة stc tv مكتبةً رقميةً ضخمةً، تضمُّ أكثر من 20 ألف عنوانٍ، وما يزيد عن 130 قناة بثٍّ مباشر.

ويأتي إطلاق stc EWC امتدادًا لدور مجموعة stc بوصفها شريكًا رائدًا ومؤسِّسًا لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية للعام الثالث على التوالي، كما يجسد التزام المجموعة بدعم نمو الرياضات الإلكترونية، واستثمار قدراتها الرقمية المتقدمة لتمكين الجماهير من متابعة البطولات العالمية الرائدة.

ومن المقرَّر أن يستمر بث القناة لغاية اختتام منافسات البطولة في 23 أغسطس 2026.

يذكر أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تنظَّم العام الجاري بمشاركة أكثر من 2000 لاعبٍ محترفٍ، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولةٍ حيث تشهد منافساتٍ قويةً عبر 25 مسابقةً، تشمل 24 لعبةً إلكترونية.