كاريك: صفقات «الشياطين» لا تكفي

حثّ مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، ملاك النادي، على إنفاق المزيد من الأموال لمواكبة منافسيه والعودة إلى منصة التتويج بالدوري الممتاز للمرة الأولى منذ 2013.

وأنفق النادي نحو 85 مليون جنيه إسترليني «114 مليون دولار» للتعاقد مع البرازيلي أندريه سانتوس والبلجيكي يوري تيليمانس والحارس الويلزي كارل دارلو منذ نهاية الموسم الماضي.

لكن هذا الإنفاق يبقى متواضعًا مقارنة ببعض منافسي يونايتد على اللقب، إذ دفعت أندية مانشستر سيتي وأرسنال وتشيلسي مبالغ ضخمة لإبرام صفقات بارزة.

ويدرك كاريك أن فريقه بحاجة إلى مزيد من الجودة والعمق في تشكيلته إذا أراد المنافسة على أول لقب منذ عام 2013، بالتوازي مع مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

واللافت أن يونايتد لم يدفع في تاريخه أكثر من 89.5 مليون للتعاقد مع لاعب واحد، وهو المبلغ الذي دفعه لضم الفرنسي بول بوجبا عام 2016 من يوفنتوس الإيطالي.

وقبل انطلاق أول موسم له مدربًا بعقد كامل، بعد فترة ناجحة مدربًا مؤقتًا الموسم الماضي، دعا كاريك إدارة النادي إلى مواصلة العمل لضم لاعبين جدد.

وقال في تصريحات صحافية الخميس: «أبرمنا صفقات جيدة جدًا، وحصلنا على لاعبين من أعلى مستوى.. نحن سعداء بذلك. لكننا نريد دائمًا التطور، ونحتاج إلى المزيد، ونواصل البحث عن كيفية تحقيق ذلك. هذا الأمر لا يتوقف أبدًا».

وكان كاريك قاد «الشياطين الحمر» إلى المركز الثالث الموسم الماضي بعدما تولى المهمة خلفًا للبرتغالي المقال روبن أموريم.

لكن مع إنفاق يونايتد حتى الآن أقل من كوفنتري وإيبسويتش الصاعدين حديثًا، بدأ بعض المشجعين يشعرون بالقلق مع اقتراب المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري أمام هال سيتي 22 أغسطس.

وأوضح كاريك: «المال يبقى مالًا، وأنا أتفهم ذلك. لكن الأمر يتعلق في النهاية بكرة القدم، وهنا تكمن المنافسة».

وتابع: «بالتأكيد الوضع الحالي هو ما هو عليه، سواء تعلق بالأمور المالية أو غيرها. في الوقت الراهن علينا أن نستفيد إلى أقصى حد مما لدينا، لكن يجب أن نواصل الضغط وتجاوز كل الحدود الممكنة حتى نعود إلى طريق الانتصارات».

وعندما سُئل عن سبب عدم إنفاق يونايتد بالمستوى نفسه الذي تنفقه الأندية الأخرى، أجاب: «بصراحة، لا أملك الإجابة عن ذلك. نحن نعمل بكل ما نستطيع لتحقيق أفضل استفادة ممكنة».

وبعد أن أمضى الموسم الماضي معارًا إلى برشلونة الإسباني، عاد ماركوس راشفورد الأسبوع الجاري إلى مانشستر يونايتد عقب المشاركة في كأس العالم.

وكان برشلونة رفض تفعيل خيار شراء المهاجم الإنجليزي «28 عامًا»، ولا تزال الشكوك تحيط بمستقبله مع يونايتد.

وعلّق كاريك على الأمر قائلًا: «إنه لاعبنا، وهو لاعب جيد ويمنح المجموعة شيئًا مختلفًا قليلًا. وهو قادر على تقديم الكثير لنا. لقد فعل ذلك من قبل، ويمكنه أن يفعل ذلك مجددًا، ولذلك فإن الأمر يبعث على الحماس».

وكان عدد من لاعبي يونايتد أعربوا عن ثقتهم بقدرة الفريق على انتزاع اللقب من أرسنال، بينما لم يستبعد كاريك، المعروف بهدوئه، إمكانية المنافسة على البطولة، وقال: «بالتأكيد نملك الإمكانات لتحقيق شيء مميز للغاية. لا أتهرب من هذا الأمر، ويجب أن يكون هدفنا تحقيقه، لكنني لا أستطيع أن أقدم لكم إجابة قاطعة بشأن ذلك».