تيليمانس يعتذر بعد التقليل من شأن فيلا

اعتذر البلجيكي يوري تيليمانس لنادي وجماهير نادي أستون فيلا الإنجليزي بعدما أقر بأنه انضم إلى مانشستر يونايتد لأنه أفضل بـ 20 مرة من فريقه السابق.

وانتقل لاعب الوسط الدولي إلى «أولد ترافورد» في يوليو الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني بعدما فعّل يونايتد بندًا جزائيًا في عقده مع أستون فيلا.

وأسهم اللاعب في إنهاء فيلا فترة انتظار استمرت 30 عامًا من دون ألقاب، بعدما قاده للفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» الموسم الماضي.

لكن تيليمانس لم يتردد في الانضمام إلى يونايتد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث ضمن الدوري، متقدمًا بمركز واحد على فيلا الرابع.

وقال بعد انتقاله: «هناك أندية تتفوق على فيلا، ومانشستر يونايتد واحد منها».

وعلى الرغم من التفوّق الواقعي لنادي «الشياطين الحمر» المتوج بـ 20 لقبًا في الدوري الممتاز، على فيلا، فإن جماهير الأخير انزعجت من تصريحات لاعبها السابق الأسبوع الجاري، والتي أوحت بأن ناديهم أصغر من بطل دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

وتوجّه تيليمانس الذي انضم إلى فيلا قادمًا من ليستر سيتي عام 2023، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتصفية الأجواء مع ناديه السابق.

وكتب اللاعب «29 عامًا» عبر حسابه على «إنستجرام» الخميس: «لم أقصد أبدًا أن تسيء كلماتي التي قلتها للصحافة، إلى أي شخص أو إلى نادي أستون فيلا الذي أكنّ له احترامًا كبيرًا وأنا ممتن له على الأعوام الثلاثة الماضية».

وأضاف: «لكن يجب أن أعترف بخطئي وأعتذر عن اختياري للكلمات، وسأكون أكثر حذرًا في المستقبل. أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل».

وكان تيليمانس الذي سجل هدفًا في فوز فيلا على فرايبورج في نهائي «يوروبا ليج»، وصف انتقاله إلى يونايتد بأنه «ثمرة أعوام من التفاني منذ أن وقعت في حب كرة القدم للمرة الأولى».

ومن المتوقع أن يخوض البلجيكي أولى مبارياته بقميص يونايتد في الدوري خلال افتتاح الموسم أمام هال سيتي في 22 أغسطس.