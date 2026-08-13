6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو

أعرب رؤساء ستة اتحادات عربية لكرة القدم، عن دعم كامل للسويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في الانتخابات المزمع عقدها في مارس 2027 بالمغرب، التي تشارك في استضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.

ويكافح إنفانتينو للحفاظ على منصبه، والفوز بدورة رابعة، بعد سيل من الانتقادات، بسبب خطته التي أُلغيت لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وصعّدت الاتحادات القارية في أوروبا «يويفا» وأميركا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، وآسيا الضغوط على إنفانتينو في رسالة مشتركة هذا الأسبوع، إذ يُعتقد أنها ترغب في استقالة المسؤول عن أعلى هيئة كروية.

وأعرب رؤساء اتحادات قطر، ومصر، والمغرب، و موريتانيا، ولبنان، والسودان، في بيان مشترك الخميس عن دعمهم الكامل لإنفانتينو، و«تجديد الثقة بقيادته والتزامه المتواصل بتطوير كرة القدم على مستوى العالم».

وأضاف البيان :«نثمن بعمق الجهود المستمرة التي يبذلها إنفانتينو للنهوض بكرة القدم عالميًا، وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور اللعبة في التقريب بين الشعوب والمجتمعات».

وتابع :«نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا لكرة القدم العالمية، عبر توسيع الفرص وتعزيز إسهام كرة القدم العربية في اللعبة على المستوى الدولي».

في المقابل، أصبح الاتحاد الإيرلندي الخميس أحدث عضو في «فيفا» يسحب دعمه له، بعدما سبقه إلى هذه الخطوة كل من الاتحادين الإنجليزي والويلزي.

وسبق أن أدان «فيفا» ما وصفه بـ«الجهود المنسقة والمستمرة من بعض الأطراف لتقويض» الهيئة الحاكمة للعبة ورئيسها إنفانتينو.