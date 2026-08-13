ميلاك.. رقم أوروبي جديد في «الفراشة»

سجل البطل الأولمبي المجري كريستوف ميلاك رقمًا قياسيًا أوروبيًا جديدًا في نهائي سباق 100 م فراشة للرجال، ضمن منافسات بطولة أوروبا للألعاب المائية المقامة في باريس العاصمة الفرنسية.

وأنهى ميلاك السباق في زمن قدره 49.48 ثانية لينتزع الميدالية الذهبية متقدمًا على بطل العالم الفرنسي ماكسيم جروسيه.

وكان جروسيه متصدرًا بعد أول 50 م، لكن لم يحافظ على تقدمه في الأمتار الـ25 الأخيرة لينهي السباق بـ 49.70 ثانية، فيما أحرز السويسري نوي بونتي الميدالية البرونزية بزمن 49.93 ثانية.

وفاز البريطاني فيليب نوواكي بذهبية نهائي سباق 200 م صدرًا، بزمن قدره دقيقتان و7.70 ثانية، بفارق ثمانية أجزاء من المئة من الثانية على الهولندي كاسبار كوربو، فيما حلّ النمسوي لوكا ملادينوفيتش ثالثًا.