الضويحي.. ثاني أسرع هدف افتتاحي في روشن

بات هدف عبد العزيز الضويحي، لاعب فريق الحزم الأول لكرة القدم، في مرمى أبها ثاني أسرع هدف في افتتاحيات دوري روشن السعودي منذ انطلاقته بالصورة الجديدة.

وطبقًا للحساب الرسمي للناقل الحصري لدوري روشن يأتي هدف الضويحي في المرتبة الثانية بعد هدف البرازيلي إياجو سانتوس مدافع فريق التعاون في مرمى الفيصلي عند الدقيقة الأولى من بداية المباراة في افتتاح دوري المحترفين السعودي موسم 2020ـ2021. خلال المواجهة التي انتهت نتيجتها بالتعادل 1ـ1.

وأحرز الضويحي صاحب الـ26 عامًا هدف السبق للحزم فريقه بعد مرور 4 دقائق على صافرة البداية بعدما استفاد أحمد الشمراني لاعب الحزم من خطأ دفاعي لأبها لتصله الكرة ويسكنها بيمناه على يسار دونوفان ليون حارس أبها خلال المواجهة التي انتهت بفوز الفريق القصيمي 2-1.

وانضم الضويحي إلى الحزم موسم 2024، وخلال مشاركاته في 20 مباراة مع الفريق القصيمي استطاع الوصول إلى شباك النجمة والأخدود والاتحاد والخلود.