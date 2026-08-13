13 ألفًا.. حضور الدرعية والأهلي

تابع 13 ألفًا و609 متفرجين مباراة فريق الدرعية الأول لكرة القدم وضيفِه الأهلي من مدرّجات ملعب «الأول بارك»، مساء الخميس في باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وظهر عدد الحضور على شاشة الملعب خلال الشوط الثاني من أول لقاءٍ للدرعية في المسابقة التي صعد إليها للمرة الأولى في تاريخه.

وانطلق الموسم، التاسع العشر للدوري، بثلاث مواجهاتٍ مساء الخميس، أولاها أبها والحزم، التي انتهت بفوز الضيف 2-1.

وتغلّب الأهلي 1-0 على الدرعية، في وقتٍ هزم القادسية مضيفه الشباب 3-1.