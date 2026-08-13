جوميز: مواجهة التعاون مختلفة.. وجاهزية بارو منقوصة

نوَّه البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، إلى خصوصية المباريات الافتتاحية للموسم، وعدَّ مواجهة التعاون، السبت، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، تحديًا مهمًّا في ظل تطلُّع الجميع إلى تسجيل انطلاقةٍ قويةٍ.

وخلال مؤتمر صحافي، عُقِدَ الخميس في مقر النادي، أشار المدرب إلى تحضير لاعبيه جيدًا لمواجهة التعاون، مبديًا رغبته في تجنُّب وضع ضغوطٍ إضافيةٍ عليهم، خاصَّةً مع وجود مبارياتٍ صعبةٍ تنتظر الفريق.

وأكد في الوقت ذاته إدراكه قوة المنافس، وما يملكه من عناصرَ مميَّزةٍ، ومع ذلك شدَّد على دخول الخليج المباراة برغبةٍ كبيرةٍ في تقديم مستوى يعكس العمل الذي أنجزه خلال فترة الإعداد.

ولفت إلى دور المعسكر الإعدادي في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين، وكونه فرصة للعمل على تطوير أسلوب الفريق، مبينًا أن الجهاز الفني حرص خلاله على تجهيز اللاعبين للتعامل مع مختلف الظروف أثناء المباريات.

وعن جاهزية المهاجم الجامبي موسى بارو، قال: «يستطيع اللعب، لكنْ لن يشارك 90 دقيقة».

ويرى جوميز، أن «المباريات الافتتاحية دائمًا ما تكون مختلفةً، وتحمل كثيرًا من التحديات»، مبرزًا أهمية عوامل «التركيز، والانضباط، واستثمار الفرص» لتحقيق النتيجة التي يسعى إليها الفريق.