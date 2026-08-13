انتصار خامس يدشن الموسم الأهلاوي

انتصر فريق الأهلي الأول لكرة القدم خارج أرضه للمرة الخامسة على صعيد دوري المحترفين السعودي، محققًا أول ثلاثة نقاط تحت قيادة الهولندي مارينو بوسيتش، مدرّبه الجديد.

وفاز الأهلي 1-0 على مضيفه الدرعية، مساء الخميس في الرياض، وذلك بفضل هدفٍ للأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط، في الدقيقة 25.

واندفع سبيرتسيان داخل منطقة الجزاء وتابع إحدى الكرات من لمسة واحدة محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة 25.

وهذا هو الفوز الـ 12 للأهلي في باكورة جولات دوري المحترفين، الذي انطلق 2008- 2009، لكنه الخامس خارج الأرض، فيما تحقَّقت الانتصارات الأربعة السابقة أمام الأنصار، 1-0 في 11-2012، والفيصلي، 3-1 في 13- 2014، والاتفاق 4-1 في 16- 2017، والباطن 1-0 في 20- 2021.

وكسِب الأهلاوية مباراتهم ضمن الجولة الافتتاحية في المواسم الثلاثة الماضية، لكن بين مشجعيهم في جدة. هذه المرّة، سافروا إلى الرياض، تحت قيادة مدربهم الجديد، ونالوا النقاط الثلاث أمام الدرعية، الصاعد للمرة الأولى في تاريخه إلى المسابقة.

وفي المجمل، حقق بطل دوري أبطال آسيا للنخبة فوزه الـ 12 لحساب الجولة الأولى من دوري المحترفين، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، تعودان إلى عامي 2008 و2017.

وقبل انطلاق الموسم الجديد، استقال الألماني ماتياس يايسله من تدريب الفريق، وغادر صوب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي. على إثر ذلك، عيّن النادي المدرب بوسيتش خلفًا له، بعقدٍ لموسمين.