بعد 18 موسما.. وستبروك يودع ملاعب NBA

أعلن النجم راسل وستبروك، أفضل لاعب سابقًا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» وصاحب الرقم القياسي في ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل»، اعتزاله اللعب عن 37 عامًا، بعد 18 موسمًا قضاها في الدوري.

ونشر صانع الألعاب الأمريكي مقطع فيديو غامضًا الخميس بعنوان «الوداع» مدته ثلاث دقائق ونصف الدقيقة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بصوت مايكل بي. جوردان، يظهر فيه وستبروك وهو يستعيد بعضًا من أبرز لحظات مسيرته.

وجاء في التعليق المرافق للفيديو: «أحيانًا لا ندرك حتى أننا شاهدنا النهاية بالفعل. كان عليك أن تكون هناك. والآن انتهى الأمر».

واختتم وستبروك الحائز على ذهبية أولمبياد 2012 والمشارك تسع مرات في مباراة «كل النجوم» مسيرته بعدما تصدّر ترتيب هدافي الموسم مرتين في 2014-2015 ثم 2016-2017 مع أوكلاهوما سيتي حيث أمضى 11 موسمًا.

وخلال فترته مع ثاندر، إلى جانب كيفن دورانت وجيمس هاردن، أحرز لقب المنطقة الغربية 2012، قبل الخسارة في السلسلة النهائية أمام ميامي هيت.

وفي 2017، تُوج بجائزة أفضل لاعب بعد موسم سجّل خلاله رقمًا قياسيًا تاريخيًا في الـ «تريبل دابل» خلال موسم واحد مسجلًا 42، ومحطمًا الرقم الذي ظل بحوزة أوسكار روبرتسون منذ موسم 1961-1962.

كما يحمل وستبروك الرقم القياسي في البطولة لأكبر عدد من «تريبل دابل» برصيد 209.

وبعد رحيله عن أوكلاهوما سيتي عام 2019، دافع وستبروك عن ألوان هيوستن وواشنطن وقطبي لوس أنجليس «ليكرز وكليبرز» ودنفر، قبل خوض الموسم الماضي مع ساكرامنتو، آخر محطاته في الملاعب.