نيوم يستعير كمارا ويعير العلي

أعلن نادي نيوم، الخميس، ضم هارون كمارا لدعم هجوم الفريق الأول لكرة القدم قادمًا من النصر على سبيل الإعارة، فيما وافقت إدارته على إعارة حسن العلي إلى الرياض.

وبثَّ النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» مقطعَ فيديو قصيرًا، يظهر فيه كمارا بقميص نيوم بالرقم 70 على أرضية ملعبه.

وكانت «الرياضية» أشارت قبل يومين إلى منح إدارة النصر كمارا الضوء الأخضر للانتقال إلى نيوم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وفق مصدرٍ خاصٍّ.

وصادقت إدارة النصر على إعلان نيوم عبر الحساب الرسمي للنادي العاصمي، الذي أكد انتقال لاعبه كاتبًا: "وافقت شركة نادي النصر على إعارة اللاعب هارون كمارا إلى نادي نيوم لمدة موسمٍ واحدٍ، متمنين له التوفيق».

وبات كمارا ثامن صفقات نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد مالانج سار، وخالد الرماح، ومهند أبو طه، وجورجيوس ماسوراس، وخليل العبسي، وعبد العزيز العثمان، وفيصل الغامدي.

وانضم اللاعب، البالغ 28 عامًا، إلى صفوف النصر صيف 2025 بعقدٍ حتى 2028، ولعب معه سبع مواجهاتٍ، سجل فيها هدفًا واحدًا، ولم يصنع أي هدفٍ، كما مثَّل المنتخب السعودي في عشر مبارياتٍ دوليةٍ.

من جهةٍ ثانيةٍ، أعلن نادي الرياض اكتمال صفقة انتقال العلي من نيوم على سبيل الإعارة، كاتبًا عبارةً ترحيبيةً على حسابه: «أهلًا حسن العلي في الرياض». وأرفق صورة اللاعب بقميص الفريق العاصمي.