افتتاحية مكرّرة.. القادسية يواصل ثلاثياته أمام الشباب

استنسخ فريق القادسية الأول لكرة القدم انطلاقته في نسخة دوري روشن السعودي الماضية، وأسقط مضيِّفه الشباب بنتيجة 3ـ1، مساء الخميس، لحساب أولى جولات الموسم الجديد من البطولة على ملعب «إس إتش جي أرينا» في الرياض.

وتأخَّر القادسية أولًا بهدف شبابي، سجَّله الجناح همَّام الهمَّامي في الدقيقة 15 من المباراة.

وقلب الفريق الزائر تأخره إلى انتصارٍ بفضل أهداف محمد أبو الشامات، الظهير الأيمن، والمكسيكي خوليان كينيونيس، رأس الحربة، وتركي العمار، الجناح البديل، في الدقائق 36 و80 و90+3.

وكرَّر القادسية انطلاقته في دوري الموسم الماضي عندما هزم النجمة بالنتيجة ذاتها، ويومها أحرز كينيونيس الهدف الثاني أيضًا للفريق، بينما سجَّل المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي الهدفين الأول والثالث.

وللموسم الثالث على التوالي يفتتح الفريق الشرقاوي مشواره في الدوري منتصرًا بثلاثيةٍ. وبدأ السلسلة بالفوز على الفتح 3ـ0 في أولى جولات الموسم قبل الماضي، ثم أسقط النجمة والشباب في افتتاحيتي النسختين السابقة والجارية من البطولة.

وهزم القادسية منافسه الشباب في الرياض، للموسم الثالث على التوالي أيضًا، وجاء كل انتصارٍ بثلاثيةٍ، بواقع 3ـ2 مرتين، و3ـ1 مرة واحدة.

وفاز عليه بفارق هدفين للمرة الثانية فقط في دوري المحترفين، الذي انطلق موسم 2008ـ2009. وتعود المرة الأولى إلى الدور الثاني من نسخة 2015ـ2016 حين هزمه 2ـ0 في الرياض.

وكسب القادسية ثلاث نقاطٍ من الجولة الأولى، بينما خرج منها الشباب خالي الوفاض.