حزام أبها.. أجواء جبلية وليال تنعش السياحة

تتحول مدينة أبها مع حلول المساء إلى مشهد سياحي نابض بالحياة، تتداخل فيه برودة الأجواء الجبلية مع أضواء المدينة وحركة السياح والزوّار، في تجربة صيفية تستند إلى تنوع المقومات الطبيعية والترفيهية التي تمنح المدينة حضورًا لافتًا خلال ساعات الليل.

ويشهد عدد من المواقع السياحية والوجهات المفتوحة في أبها إقبالًا متزايدًا من الزوار والعائلات، الذين يجدون في الأجواء المعتدلة متنفسًا للاستمتاع بالمماشي والحدائق والمطاعم والمقاهي والإطلالات الجبلية، وسط حركة تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

ويأتي حزام أبها ضمن أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار مساءً، لما يوفره من مشاهد بانورامية للمدينة، إلى جانب تنوع المرافق والخدمات والخيارات التي تلائم العائلات والشباب، وتتيح قضاء أوقات ممتعة في أجواء جبلية هادئة.

وتمنح السحب والضباب التي تتشكل على المرتفعات المشهد الليلي طابعًا مختلفًا، إذ تتداخل مع أضواء المدينة وتضاريسها الجبلية، لتصنع مشاهد بصرية تجسد خصوصية أبها بوصفها وجهة صيفية تجمع الطبيعة والحياة العصرية.

وفي المقابل، تواصل الحدائق والمماشي والوجهات السياحية المفتوحة استقبال مرتاديها، وسط تنوع في الأنشطة والمواقع، ما أسهم في تعزيز الخيارات المتاحة أمام الزوار لقضاء أمسياتهم والاستمتاع بالأجواء الخارجية.

وتواكب هذه الحركة السياحية نشاطًا ملحوظًا في القطاعات المرتبطة بالضيافة والترفيه والمطاعم والمقاهي والمنشآت التجارية، في ظل تنامي الطلب على التجارب السياحية المسائية وتنوع الوجهات التي تقدمها المدينة لزوارها.

وتؤكد الحيوية التي تشهدها أبها ليلًا تنوع التجربة السياحية فيها، إذ تتكامل الطبيعة الجبلية والطقس المعتدل والمرافق الترفيهية والخدمات السياحية لتقدم للزائر تجربة صيفية تمتد من النهار حتى الليل، وتبقي المدينة حاضرة في المشهد السياحي للسعودية.