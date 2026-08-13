بوسيتش: الأهلي عائلة واحدة

تحدث الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن حاجته إلى بعض الوقت للتأقلم، ممتدحًا شخصية لاعبيه.

وافتتح الفريق موسمه بالفوز 1-0 على الدرعية، مساء الخميس في الرياض، لحساب الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

وعبّر بوسيتش، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، عن ارتياحه في الأهلي، وأوضح: «الأجواء إيجابية للغاية، والفريق بمثابة عائلة واحدة».

ورأى المدرب الجديد أن عقلية اللاعبين وشخصيتهم ساعدتاه على التأقلم سريعًا.

لكن قال إنهم لم يطبقوا أفكاره بالكامل حتى الآن، وإن الفريق بحاجة إلى بعض الوقت للتأقلم بشكل أكبر.

وأثنى الهولندي على دعم جماهير الأهلي للفريق طوال شوطي مباراة الدرعية، وذكر أن الطرفين تقاسما الاستحواذ، وامتدح أصحاب الأرض قائلًا إنهم قدموا كرة قدم متميزة على الرغم من صعودهم حديثًا إلى الدوري وامتلاكهم خبراتٍ أقلّ.

وعيّن الأهلي جهازًا فنيًا جديدًا قبل انطلاق الموسم، إثر استقالة المدرب الألماني ماتياس يايسله الذي عُيِّن مدربًا لنيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكر بوسيتش خلال مؤتمره أن البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي للنادي، هو من أقنعه بقبول المهمة، بعدما شرح له احتياجات الفريق.