رغبة دونيس تهدّد الجولة الثامنة

يتَّجه اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى طلب تمديد معسكر الأخضر الإعدادي لمدة سبعة أيام إضافية قبل المشاركة في كأس الخليج الـ 27، وفقًا لما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وحسبَ المصادر ذاتها، يُنتظر أن يتقدَّم دونيس بطلبه رسميًّا خلال الفترة المقبلة، ثم مخاطبة إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين لبحث إمكانية ترحيل الجولة الثامنة. وفي حال الموافقة، سيتم التنسيق مع إدارة المسابقات في الاتحاد السعودي للعبة بشأن مباريات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، المنتظر لعبها 19 و20 أكتوبر.

وأكد لـ «الرياضية» مصدرٌ رسمي، أن الموافقة على تمديد معسكر الأخضر سبعة أيام إضافية تبدو صعبةً في ظل ازدحام روزنامة الموسم الرياضي بالمشاركات المحلية والخارجية، وضغط المباريات.

وأوضح أن ترحيل الجولة الثامنة، وإعادة جدولة مبارياتها، يمثِّلان تحديًا كبيرًا، لا سيما مع ارتباط الأندية بعدد من الاستحقاقات خلال الموسم، ومحدودية المواعيد المتاحة لإجراء تعديلات على الروزنامة.

وتصطدم رغبة المدرب اليوناني بإجراء الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، التي ستُختتم قبل انطلاق البطولة الخليجية بثلاثة أيام، وتتضمَّن مواجهة «الكلاسيكو» بين الهلال والاتحاد، إضافةً إلى خوض الأهلي لقاءً أمام صن داونز الجنوب إفريقي، 19 سبتمبر، في حال تجاوز أوكلاند النيوزيلندي ضمن بطولة القارات للأندية 2026.

وتنطلق منافسات البطولة الخليجية في جدة 23 سبتمبر المقبل، فيما يسعى دونيس إلى زيادة فترة الإعداد، ليحظى بوقت أطولَ لانسجام اللاعبين، وتجهيزهم فنيًّا وبدنيًّا قبل خوض المنافسات.