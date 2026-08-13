معايير «الآسيوي» ترفع جاهزية ملعب الدمام

خضع ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام لأعمال صيانة وتطوير من أجل استيفاء اشتراطات استضافة مباريات فريق القادسية الأول لكرة القدم في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاصّ، أفاد «الرياضية» بدخول المنشأة مراحل التجهيز الأخيرة قبل انطلاق الموسم الجديد. ولتلبية معايير الاتحاد القاري، رفع الملعب قوة الإضاءة بداخله إلى 1800 لوكس «وحدة قياس شدة الإضاءة»، كما أجريت اختباراتٌ تشغيليةٌ لمنظومة الإنارة فيه بغية التأكد من جاهزيتها قبل انطلاق منافسات الموسم. وحسبَ المصدر ذاته، شملت الأعمال تجهيز أرضية الملعب، ورفع كفاءتها، إضافةً إلى صيانة المدرَّجات والمداخل والممرَّات الداخلية، وغرف تبديل ملابس اللاعبين والحكام، والمناطق المخصَّصة للإعلاميين، بما يضمن جاهزية المنشأة لاستقبال المباريات المحلية والقارية. وتتواصل حاليًّا اللمسات الأخيرة على عدد من مرافق الملعب، تزامنًا مع قرب انطلاق الموسم، وعودة الجماهير إلى المدرَّجات.