لاج: الخسارة أغضبتنا.. وانظروا إلى السيتي

ذكر البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية الأول لكرة القدم، أن لاعبيه كانوا غاضبين داخل غرفة الملابس بعد الخسارة 0-1 من الأهلي، مساء الخميس في الرياض، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي.

وصرّح: «رغم خسارتنا، ظهرنا بشكل متميز، ونحتاج إلى مزيدٍ من الوقت من أجل المنافسة بشكل أفضل».

وأضاف خلال مؤتمر صحافيّ بعد المباراة التي احتضنها ملعب «الأول بارك»: «اللاعبون لم يكونوا سعيدين داخل غرفة الملابس وأبدوا غضبهم من النتيجة، الأهم أن نعمل بشكل أكبر وأن يتم تطبيق أفكاري كما هو مطلوب».

وضرب البرتغالي المَثل بفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، للإشارة إلى أهمية الوقت في بناء الانسجام، قائلًا: «مان سيتي أكثر فريق ينتصر على مستوى العالم في الأعوام الأخيرة، لكنه احتاج إلى وقت طويل حتى يصل إلى ذلك».

وتابع: «تذكَّروا أنه قبل شهرين كان الدرعية يلعب في دوري يلو والأهلي يلعب النهائي القاري».

وتوقّع لاج تعرُّض فريقه إلى ضغطٍ كبير خلال الفترة المقبلة نظرًا لجدولة مباراةٍ له كل ثلاثة أيام.