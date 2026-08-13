رودجرز: البدلاء صنعوا الفارق.. والقحطاني أسعدني

ثمَّن الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، دور البدلاء في الانتصار على الشباب، الخميس، لحساب أولى جولات دوري روشن السعودي، معبرًا عن سعادته ببدء الموسم بفوز خارج ملعبه.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء الذي انتهى قدساويًا 3ـ1 واحتضنه ملعب الشباب «إس إتش جي أرينا» قال رودجرز: «أن تبدأ الدوري خارج أرضك وتحصد النقاط الثلاث، فهذا أمر يسعدني جدًا».

وأضاف: «أبارك للاعبين، لأن التزامهم وجودتهم كانا ممتازين جدًا. في أول 15 دقيقة، كنا نفقد الكرة بسهولة، وكان هناك انقطاع في التواصل بين الخطوط، وتركنا مساحات كبيرة، لذا استحق الشباب التقدم في النتيجة».

وتحدث عن دور البدلاء بالقول: «عندما بدأ الفريق في تناقل الكرة بشكل أفضل، تغيرت الصورة. كما أحدث البدلاء اختلافًا كبيرًا. ومن واقع تجربتي القصيرة في السعودية، وبعد خوض مباراتين تجريبيتين هنا، وفي ظل الأجواء الحارة والرطوبة، كانت خطتنا دائمًا أن يمنح البديل الفريق تجديدًا في الملعب».

وواصل: «لدينا خمسة لاعبين خاضوا 90 دقيقة في المباراة، واللاعبون الذين خرجوا كانوا ملتزمين بأداء أدوارهم، ومنحنا البدلاء أيضًا طاقة وسلوكًا إيجابيًا وسرعة، وهذا ما كنا نريده».

وأشار إلى إضاعة فريقه انتصارًا عريضًا بالقول: «في بداية الموسم، نخلق الكثير من الفرص، وكان بإمكاننا تسجيل خمسة أو ستة أهداف، لكن الأهم أننا نملك القدرة على صناعة الفرص، وسعيد بالعمل الذي أداه النادي حتى الآن».

وأردف: «كنت أرغب في إضافة لاعبين سعوديين ذوي جودة عالية إلى الفريق، ولذا كنت سعيدًا حين رأيت القحطاني في المباراة. ومن المهم أن تمتلك لاعبين سعوديين يتمتعون بالجودة والقوة».