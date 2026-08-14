ليتش: القادسية استحق الفوز.. ولاعبوه أفضل

أقرَّ الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، بأحقية القادسية في الفوز بمباراة الطرفين، مساء الخميس، ضمن أولى جولات دوري روشن السعودي، مشيرًا إلى امتلاك المنافس دكة بدلاءٍ أقوى.

وفي مؤتمر صحافي، تلا المباراة التي انقلب خلالها تقدُّم الشباب بهدفٍ إلى خسارةٍ بـ 1ـ3، قال الألماني: «القادسية استحقَّ الفوز، وكان منافسًا قويًّا، لكننا قاتلنا في أول 60 دقيقةً، ولم نكن محظوظين في بعض الفرص».

وعن معاناة أكثر من لاعبٍ في الفريق من شدٍّ عضلي خلال الشوط الثاني، برَّر: «من الطبيعي في أول مباراةٍ بالموسم أن يعاني بعض اللاعبين من شدٍّ عضلي بعد الدقيقة 60».

وأضاف: «بعد الهدف الثاني، استحقَّ القادسية الفوز، وكانت لدينا فرصةٌ، أو اثنتان للعودة والتعادل، لكننا لم نستغلهما».

وردًّا على سؤالٍ من «الرياضية» حول امتلاك القادسية دكة بدلاءٍ أفضل من الشباب، ولعبها دورًا حاسمًا في فوز الفريق الشرقاوي، قال ليتش: «أتفق أن دكة بدلاء القادسية أقوى من دكة الشباب، لكنني أفضِّل الحديث عن المجموعة التي أمتلكها، وعن مباراة اليوم».

وتابع: «أشركنا لاعبين تحت 21 عامًا، وبالمقارنة مع القادسية، لديهم لاعبون أقوى».