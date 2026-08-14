50 مليونا تنقل توريس إلى باريس

وافق نادي برشلونة الإسباني على انتقال فيران توريس، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 50 مليون يورو، زائد إضافاتٍ، تصل إلى خمسة ملايين، وفق وسائل إعلامٍ إسبانيةٍ، الخميس.

وحسبَ الاتفاق، سيُوقِّع توريس، صاحب هدف الفوز الوحيد لإسبانيا في نهائي كأس العالم أمام الأرجنتين، على عقدٍ لمدة خمسة أعوامٍ مع بطل الدوري الفرنسي، الذي تُوِّج الأربعاء بكأس السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقًا لمصدرٍ في النادي الكاتالوني، كان برشلونة رفض عرضًا أوليًّا بقيمة 40 مليون يورو، الإثنين، علمًا أن اللاعب سينتهي عقده يونيو 2027.

وانضم توريس إلى النادي الإسباني في 2021 قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 55 مليونًا، وكثيرًا ما لعب دورًا حاسمًا عند دخوله بديلًا، إذ سجل اللاعب، المتخرِّج في أكاديمية فالنسيا، 40 هدفًا في 94 مباراةً بجميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

ومن شأن رحيل توريس أن يزيد من وتيرة بحث المدرب هانزي فليك عن خياراتٍ هجوميةٍ جديدةٍ بعد رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والإنجليزي ماركوس راشفورد.

وكان النادي ضم الجناحين الإنجليزي أنتوني جوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أديمي من بوروسيا دورتموند.

ومن الناحية الرياضية، سيخسر برشلونة لاعبًا مهمًّا في الفريق، هذا مع افتقاره إلى مهاجمٍ كبيرٍ آخرَ في التشكيلة، خاصَّةً مع تعنُّت أتلتيكو مدريد بشأن رحيل الأرجنتيني خوليان ألفاريز.

أمَّا من الناحية المالية، فقد يكون انتقال توريس واحدًا من أفضل صفقات النادي في الأعوام الأخيرة، إذ عُرِفَ ببيع عقود لاعبيه بمبالغَ «غير كبيرةٍ».

وحسبَ موقع «بارسا يوفنيرسال»، سيُسجل النادي ربحًا من الصفقة قدره 39 مليونًا على الرغم من بيعه اللاعب بالمبلغ نفسه الذي دفعه في الأصل لمانشستر سيتي.

وذكر: «تُعدُّ وفورات الراتب بالقدر نفسه من الأهمية، فاللاعب يتقاضى نحو عشرة ملايين يورو إجماليًّا في الموسم الواحد، وبمجرد رحيله، سيلغي برشلونة التزامه بدفع أجره على الفور».

واستطرد: «إضافةً إلى 11 مليون يورو، المتبقي من الاستهلاك السنوي، سيُخفِّض برشلونة تكلفة تشكيلته بنحو 21 مليونًا في خطوةٍ واحدةٍ».

ولفت الموقع إلى أن النادي يسعى إلى إتمام صفقات انتقالٍ كبيرةٍ في الأسابيع الأخيرة من فترة الانتقالات، وعليه كل يورو يتم اقتطاعه من فاتورة الأجور يتيح المجال لتسجيل عقودٍ جديدةٍ، أو تحسين الحالية، مشيرًا إلى أن الربح المحاسبي الكبير الناتج عن بيع فيران سيعود بشكلٍ إيجابي على الحد الأقصى لرواتب لاعبي برشلونة.