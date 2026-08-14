كانجا ينعش هجوم الفتح

وقَّع نادي الفتح، وفق ما جاء على موقعه الإلكتروني الرسمي، الخميس، مع المهاجم الإيفواري ويلفريد كانجا، لمدة 3 أعوام.

وانضم المهاجم إلى الفتح قادمًا من جينت البلجيكي، وسيمثِّل الفريق الحساوي بموجب العقد حتى صيف 2029.

وذكر الفتح أن الصفقة «تأتي ضمن مساعي الإدارة الفتحاوية الجادة لتدعيم خط الهجوم بعناصر أجنبية مميزة وقادرة على إحداث الفارق الفني، تلبيةً لاحتياجات الجهاز الفني واستعدادًا للمنافسات والاستحقاقات المقبلة».

وجرت مراسم التوقيع الرسمي بعد اجتياز اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا الفحوصات الطبية.

ونقل الموقع عن كانجا تعبيره عن «سعادته البالغة بالانضمام إلى صفوف النموذجي، وخوض تجربة احترافية جديدة في الملاعب السعودية»، مؤكدًا «جاهزيته التامة لتقديم أفضل مستوياته، والمساهمة مع زملائه في تحقيق تطلعات الجماهير الفتحاوية ووضع الفريق في المراكز المتقدمة».

ووُلِد كانجا في فرنسا، ومثّلها على مستوى الفئات السنية، قبل تغيير هويته الكروية إلى كوت ديفوار التي تنحدر منها عائلته، وحمل شعار منتخبها الأول في مباراتين تجريبيتين عام 2022.

وتأسَّس المهاجم كرويًا في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وغادره قبل اللعب للفريق الأول منتقلًا إلى أنجيه في 2017، ثم خاض تجارب عدّة مر خلالها على أندية قيصرة سبور التركي، ويانج بويز السويسري، وهيرتا برلين الألماني، وستاندارد لييج البلجيكي، وكارديف سيتي الإنجليزي، ودينامو زغرب الكرواتي، وصولًا إلى جينت الذي رحل عنه إلى الفتح.

وتوج مع يونج بويز بالدوري السويسري، البطولة الوحيدة في مشواره الاحترافي.