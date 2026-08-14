في نهائي الـ UFC.. ماخاتشيف يهدد طموحات جاري

يخطط الإيرلندي إيان ماتشادو جاري لأن يصبح ثاني بطل أيرلندي في بطولة القتال النهائي لفنون القتال المختلطة UFC عندما يواجه إسلام ماخاتشيف في فيلادلفيا السبت، لكن لتحقيق ذلك سيتعين عليه الاستفادة من ميزة حجمه الكبير ليهزم حامل اللقب الحالي في وزن الوسط.

ويتفوق جاري، الذي يطلق عليه لقب «المستقبل» بفارق 12.5 سنتيمتر على منافسه، الذي يُعد أحد أكثر المقاتلين إنجازًا في هذه الرياضة. ومع ذلك، يدخل الإيرلندي، البالغ 25 عامًا، هذه المواجهة باعتباره المرشح الأضعف أمام المقاتل الروسي القادم من داغستان.

وقال جاري للصحافيين الخميس: «منذ اللحظة التي بدأت فيها ممارسة هذه الرياضة، أدركت الموهبة التي أمتلكها، وكنت أعلم أنه بفضلها والانضباط والتضحية والعمل الجاد الذي سأبذله، سأصل إلى هنا».

وأضاف: «إرث ماخاتشيف راسخ لا يتزعزع، هل تفهمون ما أعنيه؟ لقد حقق الكثير في هذه الرياضة، لكن التغلب عليه هو بالضبط التحدي الذي أرغب في خوضه لأصبح بطل العالم».

وتعد محاولة التغلب على ماخاتشيف مهمة صعبة للغاية. فإذا فاز يوم السبت سيحقق المقاتل «34 عامًا» رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ اتحاد الرياضة برصيد 17. لكن جاري واثق من أنه لا يمكن استبعاد فرص نجاحه.

وحقق ماخاتشيف الغالبية العظمى من إنجازاته في فئة الوزن الخفيف، وفي حين أن زيادة الوزن ستعزز قوته، فإن بنية جاري الأكبر وأطرافه الأطول ستمنحه ميزة في تبادل الضربات.

كما كان التركيز كبيرًا على مهارات ماخاتشيف في المصارعة، لكن خبرة المتحدي في رياضة الجودو منحته أسلوبًا دفاعيًا قويًا، وهو ما أظهره خلال صعوده ليصبح المنافس الأول على اللقب.

وإذا نجح جاري، فسيحذو حذو كونور مكجريجور في دخول سجلات الأرقام القياسية بصفته بطلًا من أيرلندا، وعلى الرغم من أنه ليس صاخبًا وجريئًا بقدر مواطنه، فإن الشاب القادم من دبلن لا يزال يفيض بالثقة.