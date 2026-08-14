الأهلي خسر الاستحواذ واقتنص النقاط الثلاث

استحوذ فريق الدرعية الأول لكرة القدم على الكرة أمام الأهلي، مساء الخميس في الرياض، لكن الضيوف خطفوا النقاط الثلاث بهدفٍ للأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الوسط الجديد.

وانتهى لقاء الفريقين، ضمن باكورة جولات دوري روشن السعودي، بفوز فريق المدرب الهولندي مارينو بوسيتش، 1-0.

وأظهرت الإحصائيات، على الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري، استحواذ الدرعية، الصاعد حديثًا، على الكرة بنسبة 58 في المئة، مقابل 42 في المئة لضيفه.

وسدد الدرعية، الذي يدربه البرتغالي برونو لاج، 18 تسديدة، مقابل 15 للأهلي، وتعادل الطرفان في مقياس الفرص المحققة باثنتين لكل منهما.

لكن التسديدات الأهلاوية على المرمى كانت أكثر، بواقع 7 مقابل 3 لصاحب الأرض.

ومرر لاعبو الدرعية 402 تمريرة، فيما مرَّر الأهلاوية 316. وأحرز سبيرتسيان الهدف الوحيد في الدقيقة 25، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومنح موقع «سوفا سكور» الكروي الإلكتروني العالمي صاحب الهدفِ أعلى تقييمٍ فرديّ في المباراة، مُقيِّمًا أداءه بـ 8.4 درجة من 10. والأقرب إليه من الفريق ذاته كان عبد الرحمن الصانبي، بـ 7.8 درجة، ومن الدرعية، كان البوسني نيكولا فاسيلج، حارس المرمى، الأعلى تقييمًا بـ 7.4 درجة.