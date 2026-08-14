برايتون يمدد عقد جوميز

مدّد نادي برايتون الإنجليزي، عقد الباراجوياني دييجو جوميز، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خمسة أعوام إضافية، وذلك وفق ما أعلنه الجمعة.

وقال مايك كايف، المدير الرياضي لبرايتون، في بيان صحافي: «كان دييجو لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا منذ وصوله، ونحن سعداء بتأمين مستقبله معنا على المدى الطويل».

وأضاف مايك: «تأقلم مع الدوري الإنجليزي بسلاسة، وأثبت نفسه لاعبًا أساسيًا في التشكيلة، نعتقد أن دييجو سيواصل تطوره الموسم الجاري وسيكون لاعبًا مهمًا لنا لتحقيق أهدافنا الموسم الجاري وفي المستقبل».

وانتقل جوميز، صاحب الـ23 عامًا، الذي شارك مع منتخب بلاده في مونديال أمريكا الشمالية 2026، من إنتر ميامي الأمريكي في يناير 2025، وسجّل مع برايتون 11 هدفًا في 56 مباراة.

وشارك الباراجوياني أساسيًا في أربع من المباريات الخمس لمنتخب بلاده ضمن نهائيات كأس العالم الأخيرة قبل الخروج على يد فرنسا في ثمن النهائي.

ويفتتح برايتون موسمه في الدوري بمواجهة ضيفه أستون فيلا في 23 أغسطس الجاري، لكنه يلتقي تروموسو النرويجي أولًا في ملحق التأهل إلى مسابقة «كونفرنس ليج»، في 20 من الشهر ذاته.