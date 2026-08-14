إنزاجي يضم مالكوم.. ونونيز وكانسيلو يغيبان

دخل البرازيلي مالكوم فيليب، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، خيارات مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، أمام الفيصلي، الجمعة، على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأكد المصدر ذاته أن مشاركة مالكوم في المباراة ستتحدد خلال الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة، الذي يعقده إنزاجي مع اللاعبين قبل ساعات من موعد المغادرة إلى ملعب اللقاء.

وفي الإطار نفسه، يغيب الأوروجوياني داروين نونيز، والبرتغالي جواو كانسيلو عن معسكر الفريق، ولم يحدد المصدر أسباب استبعادهما من المباراة.

ويأتي سالم الدوسري، قائد اهلال، ضمن أبرز الغائبين عن مواجهة الفيصلي، إلى جانب حسان تمبكتي وحمد اليامي، بداعي الإصابات.