رسميا.. الاتفاق يحسم صفقة ميسي

تعاقد نادي الاتفاق، الجمعة، رسميًا مع الجناح الفرنسي ريان ميسي، قادمًا من فريق ستراسبورج الأول لكرة القدم، وفق ما أعلنه على حسابه في منصة «إكس».

وكانت «الرياضية» ذكرت 13 أغسطس أن النادي الشرقي اقترب من ضم الجناح الفرنسي، وتنتظر الإدارة موافقة لجنة الرقابة المالية في رابطة دوري المحترفين من أجل إكمال إجراءات التعاقد معه.

وسبق للجناح الفرنسي خوض تجربة في الملاعب السعودية خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، عندما مثّل نيوم معارًا، وشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها هدفًا واحدًا.

ويرتبط ميسي بعقد مع ستراسبورج الفرنسي يمتد حتى صيف 2030، ويتميز بالقدرة على اللعب في مختلف مراكز الهجوم، كما يمثّل منتخب فرنسا تحت 19 عامًا.